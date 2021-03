tmw Crotone, Cosmi sarà il nuovo allenatore. Prima era stato contattato Zenga: il retroscena

Sarà Serse Cosmi il nuovo allenatore del Crotone. Il tecnico classe '58 sta raggiungendo in questi minuti la sua nuova città e in serata firmerà il contratto valido fino a giugno.

Prima di Cosmi, contatti anche con altri allenatori: con Bucchi nella serata di ieri non è stato trovato l'accordo economico. Questa mattina contatti anche con Walter Zenga, col quale però non è stato trovato l'accordo sulla durata del contratto: Zenga aveva chiesto un contratto fino a giugno 2022, per ripartire anche in Serie B. Il Crotone invece aveva messo sul piatto solo un contratto fino a giugno: no di Zenga e virata decisa su Cosmi, che diventerà il nuovo tecnico della squadra pitagorica.