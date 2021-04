tmw Crotone, Simy: "Classifica difficile, la palla pesa di più. Ma sono molto concentrato"

Intervistato per la rubrica “A tu per tu” di Tuttomercatoweb l’attaccante del Crotone Nwankwo Simy ha parlato della difficile situazione di classifica della sua squadra: "Sappiamo che siamo in una posizione di classifica difficile, anzi difficilissima, in questi momenti la palla pesa di più. Non è facile avere la testa libera, ma forse questa può essere una delle mie qualità perché credo di riuscire a controllare il mio livello emotivo in tutte le situazioni. Nella mia testa sono molto concentrato, so quanto è difficile ciò che stiamo facendo e ce la metteremo tutta per uscirne fuori. Il mio idolo? Kanu”.