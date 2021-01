tmw Dabo dal Nantes alla Juventus, prestito con diritto d'acquisto: i dettagli economici

Abdoulaye Dabo è un nuovo giocatore della Juventus. Per adesso con l'Under 23 ma le premesse e le promesse, per quel che si racconta di lui in Francia, sono quelle di un esterno d'attacco dal possibile avvenire importante. Il 2001 arriva dalla cantera del Nantes e ha svolto stamattina le visite al J Medical. I dettagli della trattativa, raccolti da Tuttomercatoweb.com: Dabo passa alla Juve U23 in prestito gratuito con opzione d'acquisto fissata a 1.5 milioni di euro più potenziali bonus legati alle prestazioni e agli obiettivi raggiunti.