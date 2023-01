ufficiale Olympiacos, l'ex juventino Dabo girato in prestito al Levadiakos

vedi letture

Confermate le nostre indiscrezioni: Abdoulaye Dabo, centrocampista classe 2001 ex Juventus U23, lascia l'Olympiacos per trovare maggior minutaggio e lo fa a titolo temporaneo. Ufficiale il suo trasferimento in prestito sino al termine della stagione nel Levadiakos.