tmw Deiola, il protagonista a sorpresa del Cagliari: con la salvezza può arrivare il rinnovo

In ballottaggio anche per stasera per una maglia da titolare al fianco di Marin in Fiorentina-Cagliari, Alessandro Deiola è tra i protagonisti di un Cagliari che ha conquistato 13 punti nelle ultime 5 gare e che grazie al successo in quel di Benevento è ora fuori dalla zone retrocessione.

Deiola nelle ultime 4 gare è sempre sceso in campo dal primo minuto, con ottime prestazioni. Trattasi di una scommessa vinta del presidente Tommaso Giulini, che a gennaio ha pagato un indennizzo pur di interrompere in anticipo il suo prestito allo Spezia e riportarlo in Sardegna per il girone di ritorno.

Lo stesso Giulini, adesso concentrato sulla corsa salvezza, in caso di permanenza in Serie A discuterà anche del rinnovo del contratto del centrocampista classe '95, in scadenza nel 2022.

Un premio per Deiola, il protagonista inatteso di questo finale di campionato.