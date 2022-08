tmw Diawara saluta la Roma: accordo con l'Anderlecht per un prestito con obbligo di riscatto

Amadou Diawara si appresta a salutare la Roma. Il centrocampista classe '97 - da tempo nel gruppo degli esuberi in procinto di lasciare il club giallorosso - ha infatti trovato l'accordo per il trasferimento all'Anderlecht. Diawara approda in Belgio con la formula del prestito con obbligo di riscatto.