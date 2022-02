tmw Domani c'è l'Inter: i tifosi del Napoli caricano la squadra fuori dall'albergo. Le immagini

vedi letture

E' una vigilia di campionato importante per il Napoli, che domani al Maradona ospiterà l'Inter per un match di altissima classifica. Clima già caldo da stasera, quindi, con tanti tifosi (almeno un centinaio) che in questi minuti si sono ritrovati davanti all'albergo che ospita la squadra di Spalletti per caricare i giocatori azzurri. Ecco le immagini di TMW con lo striscione "Notte prima dell'esame":