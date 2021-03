tmw Emiliano Martinez star dell'Aston Villa, l'ag: "Ora è tra i migliori al mondo"

vedi letture

Nel corso della lunga intervista a Tuttomercatoweb.com, Gustavo Goni che tra gli altri gestisce anche gli interessi di Emiliano Martinez dell'Aston Villa ha parlato proprio della super stagione dell'argentino tra i pali dei Villans. "Sta dimostrando di essere uno dei migliori portieri del mondo. Ha tutto quel che serve per essere in quel lotto di portieri: statura, personalità, è bravo coi piedi, bravo nelle uscite e solido tra i pali. E' la dimostrazione pratica che le grandi carriere si costruiscono anche con pazienza, rispettando le tappe".

A 28 anni è tra i grandi

"E lo è perché ha avuto la pazienza giusta per diventarlo. E' difficile trovargli un punto debole, ha lavorato su tutto. Trasferirsi all'Aston Villa è stato un successo, è vero, ed è felice, ma avrebbe brillato in qualsiasi club compreso l'Arsenal! Ha dimostrato di esser fortissimo anche lì, che il genio era uscito dalla lampada dopo l'infortunio di Leno. In Nazionale ora c'è e sono certo che prenderà la maglia da titolare per non lasciarla più".