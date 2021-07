tmw Ferrara: "Italia-Argentina, io non mancherò. Nazionale da finale, ne ero convinto"

Ciro Ferrara, ospite dei microfoni di TMW a seguito della presentazione dei calendari di Serie A, parla con emozione dell'amichevole tra Argentina e Italia in fase di organizzazione a Napoli: "Ovviamente è una partita a cui non potrò mai rinunciare, era una idea già di Infantino per onorare Diego e questa potrebbe essere l'occasione giusta. Due Nazionali che hanno vinto le rispettive competizioni, sarebbe un ricordo bellissimo e farò di tutto per esserci".

C'era poca fiducia nella Nazionale alla vigilia dell'Europeo.

"Io non avevo questa idea, anzi ero molto convinto che la Nazionale potesse fare bene, arrivare in finale e vincere. L'ho detto in tempi non sospetti guardando la faccia dei ragazzi, quando erano convinti. Capita di perdere ai rigori, ma non avrebbe cambiato minimamente il mio pensiero".

In A c'è stato un bel valzer di panchina: sposta le gerarchie del prossimo campionato?

"Non credo che possano cambiare tanto le gerarchie, ma tornano degli allenatori che oltre a essere bravi e vincenti, anche dal punto di vista mediatico sono una manna dal cielo".