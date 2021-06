tmw Ferri: "Simone Inzaghi profilo adatto all'Inter. Conte? Sembrava scontato restasse..."

A margine del "Memorial Bellugi" è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra i quali l’inviato di TMW, l’ex nerazzurro Riccardo Ferri. Queste le sue dichiarazioni tra passato, presente e futuro dell'Inter: "Mauro Bellugi? Ogni volta che si parla di lui viene il sorriso, era una persona che faceva trasparire sempre una gioia pazzesca, che aveva voglia di sdrammatizzare e socializzare. Abbiamo lavorato insieme in qualche emittente, è stato mio compagno di qualche serata spensierata. Più lo frequentavo fuori dalle tv e più aumentava la sua simpatia, la sua voglia di raccontare barzellette. Era una persona a cui era impossibile non voler bene. Se volevi passare una serata spensierata dovevi chiamare Mauro. Mi ha colpito la sua scomparsa, poi quando colpisci un ex atleta alle gambe fa sempre un certo effetto. La morte di Mauro è stata esageratemente cruenta nei suoi confronti. Potrei dire banalmente che non se lo meritava, ma una morte del genere non se la merita nessuno. Quando era appena stato operato l’ho chiamato, aveva la voce tremolante. Per stemperare la situazione mi ha raccontato una barzelletta, tra l’altro su Pinocchio a cui tagliavano le gambe. Poi ai medici disse: ‘Invece delle protesi, mettetemi due pinne’. Lui si era già abituato alla nuova vita senza gambe, ma non è stato sufficiente nemmeno questo. Io non ci ho giocato insieme ma penso che nello spogliatoio fosse una macchietta incredibile. Era una persona entusiasta della vita".

Simone Inzaghi all’Inter?

"Fa strano perché tutti pensavano che potesse rimanere Conte, e invece nel calcio nulla è già scritto. Non è stata una scelta scontata da parte dell’Inter, credo fosse comunque un profilo adatto all’Inter".

Conte riuscirà a trovare una squadra?

"È un problema di Conte, ma posso dire che è un top coach. Ci sono tante squadre in Europa che hanno un potenziale per poterlo coinvolgere, soprattutto in Inghilterra. Io glielo auguro".