tmw Fiorentina, contatti per un altro colpo in attacco: Jonathan Ikoné. Ma occhio al BVB

Dopo il colpo Nico Gonzalez per la fascia sinistra, la Fiorentina medita e studia un altro grande colpo in attacco, questa volta per il ruolo di ala destra nel tridente che vede in Dusan Vlahovic il terminale offensivo. Contatti frequenti negli ultimi giorni per Jonathan Ikoné, classe '98 e stella del Lille campione di Francia. Non c'è stata alcuna offerta ufficiale, per il momento, ma il giocatore piace molto alla dirigenza gigliata che dopo tre stagioni difficili vuole costruire una squadra più competitiva.

Non siamo in una fase calda della trattativa. Ma quello di Ikoné è nome da tenere in considerazione per i prossimi giorni, per la Fiorentina e non solo. Sulle tracce dell'esterno d'attacco francese da tempo c'è infatti anche il Borussia Dortmund, club che oggi ha definito la cessione di Sancho al Manchester United per 85 milioni di euro e che ora vuole ricostruire il suo attacco. Con Malen e non solo.