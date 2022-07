tmw Fiorentina, in caso di addio per Milenkovic l'opzione più probabile resta la Juventus

Se per l'Inter il preferito, specie in caso di addio di Skriniar, resta Nikola Milenkovic, per il serbo l'opzione più probabile, in caso di addio, si chiama Juventus. I bianconeri vorrebbero un altro rinforzo arretrato dopo aver perso de Ligt e dato il benvenuto a Bremer, e presto potrebbero tornare a bussare alla ormai ben nota porta color viola.