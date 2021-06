tmw Fiorentina, piace Otavio ma la pista è difficile: il Porto chiede oltre 30 milioni

La Fiorentina è pronta a far spesa in casa Porto e oltre ad aver cercato Sergio Oliveira e Corona si è interessata anche al fantasista brasiliano Otavio secondo quanto da noi raccolto: un profilo molto interessante per Gattuso, ma anche un affare estremamente complicato per un club italiano. Allo stato attuale infatti il club lusitano vuole che per il suo fantasista venga esercitata la clausola rescissoria, superiore ai 30 milioni di euro.