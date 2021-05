tmw Fiorentina-Vlahovic, giornata interlocutoria per il rinnovo. La clausola non convince

vedi letture

Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, è a Firenze per ascoltare le istanze del club viola, intenzionato a rinnovare il contratto del centravanti, esploso negli scorsi mesi. Il patron Rocco Commisso vuole soddisfare le richieste economiche dell'attaccante, ma a una condizione: l'inserimento di una clausola (circa 60 milioni) valida solamente dalla prossima estate, per tenerlo a Firenze almeno un altro anno: impossibile cederlo adesso che è diventato uno dei migliori d'Europa alla sua età. La situazione però non convince appieno il giocatore e il suo entourage, dopo un anno di sali e scendi.

TRATTATIVA IN STALLO - Così non è più una questione di soldi, ma di opportunità. Perché è vero che la Fiorentina ha formulato una proposta molto vantaggiosa al calciatore, con un contratto lungo e con uno stipendio da tre milioni più bonus, dall'altro lato c'è anche l'aspirazione del centravanti, cercato con insistenza dalla Roma e nella short list di Mourinho. Insomma, la quadratura non è così vicina come è lecito aspettarsi dopo le parole di Commisso di qualche giorno fa.

UN ALTRO INCONTRO - Così nei prossimi giorni ci sarà un appuntamento fra la Fiorentina e l'agente per discutere nuovamente, a bocce ferme, e trovare un possibile accordo. Le offerte non mancano, anche dall'estero: l'anno scorso il Lipsia ne aveva formulata una da 25 milioni, sentendosi rispondere 40. Ora la valutazione è di 60, ma la Fiorentina preferirebbe comunque non cederlo durante l'estate. Vlahovic ha ancora due anni di contratto e, in caso di mancato rinnovo, è questa l'estate giusta per non rischiare di ritrovarsi a un anno dalla scadenza e con un prezzo di saldo.