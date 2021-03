tmw Fonseca talent scout, Trubin: "Mi ha fatto esordire lui a 17 anni nello Shakhtar e tra i pro"

Mister Paulo Fonseca non è stato certo un allenatore qualunque per Anatoliy Trubin. È proprio l'attuale tecnico della Roma che - a soli 17 anni - ha aperto infatti le porte del calcio professionistico al giovane portiere dello Shakhtar, come raccontato dallo stesso talento ucraino nell'intervista esclusiva concessa oggi a TMW: "Paulo è un ottimo allenatore, con una grande disciplina e preparazione tattica. Io ho debuttato in prima squadra proprio grazie a lui. Fonseca è stato infatti il primo a darmi una possibilità, aprendomi le porte del professionismo. Per questo ho solo bei ricordi di lui, nonostante abbiamo lavorato insieme solo sei mesi", le sue dichiarazioni nel giorno del ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Shakhtar e Roma a Kiev.