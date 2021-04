tmw Fulgini stella dell'Angers. In estate sarà bagarre: anche tre italiane interessate

vedi letture

È la stella dell'Angers, club che ha praticamente già trascinato alla salvezza con largo anticipo. Otto reti e tre assist in stagione, tra Ligue 1 e Coupe de France, ne certificano l'ottimo rendimento e la crescita costante. Dopo quattro anni, Angelo Fulgini potrebbe lasciare i Paesi della Loira e spiccare il volo. Del resto, è un destino che sembrava già scritto dai tempi del Valenciennes, quando su di lui misero gli occhi i più grandi club francesi.

Futuro tra Ligue 1 e Serie A - Giocatore di grande tecnica e versatilità, Fulgini nasce come terzino destro ma ben presto le sue qualità lo portano a svolgere un ruolo più "centrale". Da mediano prima, poi da mezzala ed esterno di centrocampo, infine da trequartista, dove trova la sua dimensione definitiva. L'Olympique Marsiglia e il Lens lo seguono da tempo, ma anche Rennes e Lille sono sulle sue tracce. In Italia, qualche anno fa, lo seguivano Inter e Milan; adesso, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci starebbero pensando Sassuolo, Atalanta ed Hellas Verona. La valutazione non è alta: l'Angers chiede 13-14 milioni per il suo gioiello, un investimento che in tanti potrebbero permettersi.