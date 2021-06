tmw Futuro Bernardeschi, la Juventus dopo l'Europeo: farà parte del progetto Allegri

Federico Bernardeschi e un futuro che sarà ancora alla Juventus. Attualmente nel gruppo di Mancini, il trequartista classe '94 di Carrara ha un altro anno di contratto e il club bianconero - nelle valutazioni fatte con Massimiliano Allegri - ha deciso di confermarlo per la stagione 2021/22. L'ex Fiorentina non sarà quindi inserito in possibili scambi come accaduto un anno fa, ma fa parte del gruppo dei confermati. Una mossa che potrebbe essere propedeutica all'inizio di una trattativa per il rinnovo del contratto, per evitare di perdere Bernardeschi a zero tra un anno.