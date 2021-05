tmw Futuro in una società? Lippi: "Sì, ma se trovo un presidente che vuol fare tutto lui?"

"Sul campo non torno". Parla chiaro Marcello Lippi, dal palco del Teatro Comunale di Pietrasanta in occasione dell'evento "Calcio a tutto tondo": "Sono stato accostato per un altro ruolo ad alcune società, ma se poi trovo un presidente che vuol fare tutto lui cosa vado fare? In quel caso, per carità...".