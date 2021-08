tmw Genoa, ecco Felipe Caicedo: l'attaccante è sbarcato in città

Felipe Caicedo è appena sbarcato a Genova. L'attaccante ecuadoregno, che giovedì ha trovato l'accordo col presidente Preziosi grazie a un contratto triennale, è appena arrivato in città. Accordo definito con la Lazio, al lavoro in questi minuti per chiudere anche l'altra operazione in uscita, ovvero Fares sempre al Genoa.