tmw Genoa forte sul nazionale croato Lovric: affare da più di 4 milioni con l'HNK Gorica

Tra i preconvocati della Croazia per il prossimo Europeo, Kristijan Lovric potrebbe sbarcare in Italia in estate. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sono confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni che vogliono il Genoa sul classe 095 di Ogulin: esterno sinistro d'attacco, seconda punta capace di giocare anche sulla destra, è dall'estate del 2018 nell'HNK Gorica dove è stato un leader assoluto in stagione con ben 15 reti e 7 assist in sole 28 partite di campionato. Uno score che ha conquistato il Grifone, già in trattativa per Lovric: le cifre dovrebbero essere di circa 4.5 milioni di euro per portarlo a Genova.