HNK Gorica, il presidente Črnek: "Trattativa con il Bologna per Lovric"

Kristijan Lovric, attaccante classe '95 dell'HNK Gorica, piace al Bologna. La conferma arriva dal presidente del club croato Nenad Črnek intervistato dal portale vecernji.hr: "Il Bologna ci ha contattato per Lovric, ma ancora siamo in fase di trattativa, per questo non posso dire con certezza se il ragazzo andrà al Bologna o resterà qui con noi. Stiamo parlando con gli agenti e stiamo aspettando l'offerta definitiva del club italiano. C'è tempo fino alla fine del mercato, vedremo. Il Bologna vorrebbe Lovric in prestito con diritto di riscatto, ma ancora non abbiamo parlato di cifre".