Genoa, la nuova stagione sta per iniziare: oggi tamponi al "Signorini"

Prove tecniche di ritorno in campo per il Genoa. La formazione rossoblu ha iniziato a riaccendere i motori della macchina organizzativa in vista della partenza per il ritiro di Neustift prevista per il prossimo 12 luglio, vero e proprio start della stagione 2021-2022. Il Grifone resterà in Valstubai per i successivi dodici giorni rientrando poi nel capoluogo ligure il 24 di luglio.

Oggi tamponi a Pegli - Intanto i ragazzi di Davide Ballardini si sono dati appuntamento quest'oggi al centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Nel quartier generale si sono svolti i primi tamponi sotto la supervisione dello staff medico. Nella giornata di domani invece la squadra verrà vaccinata presso il Policlinico San Martino.