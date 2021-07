tmw Gli occhi della Lazio in casa Crotone: nel mirino c'è Messias

vedi letture

Che il futuro di Junior Messias sarà di nuovo in Serie A pare cosa abbastanza certa: l'incognita rappresenta la destinazione.

Perché diversi club si sono già affacciati in casa Crotone per sondare la disponibilità del calciatore, ma tra questi, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, si è inserita prepotentemente la Lazio. Attesi sviluppi.