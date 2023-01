tmw Il punto su Zaniolo: Pinto conferma la rottura, la Premier e il Milan (per ora) aspettano

Roma in campo ma a tener banco è certamente il futuro di Nicolò Zaniolo nei salotti di mercato: Al momento non ci sono offerte ufficiali e concrete per il giocatore. Il Tottenham si è interessato ma per adesso non ha messo sul piatto nulla più che un prestito mentre la Roma, anche per questioni legate al Fair Play Finanziario, vuole e deve cedere i giocatori in uscita. In Premier League sembra aver solo studiato la situazione il Brighton e lo stesso vale per il Nottingham, Zaniolo ha dubbi anche sull'eventuale proposta che potrebbe fare il West Ham, con gli Hammers che lottano per non retrocedere. Così il futuro dell'attaccante resta in bilico, non è da escludere che la Roma possa tornare a valutare una proposta di prestito negli ultimi giorni di mercato, possibilmente sempre dalla Premier.

Ipotesi azzurre, eredi e mercato della Roma

In Serie A, intanto, il Milan studia la situazione ma è altrettanto legato alle vicende con la UEFA e non spenderà 35-40 milioni per il trequartista azzurro. Chiosa sull'eventuale erede: da casa Roma non arrivano smentite sul nome di Hakim Ziyech, frenato però da un maxi ingaggio da 6,5 milioni a Londra col Chelsea. E per Gerard Deulofeu l'Udinese per adesso punta a una cessione a titolo definitivo mentre la Roma cerca un prestito. Per Deulofeu sono arrivati interessamenti concreti dalla Premier League ma per adesso messi in stallo dallo spagnolo. Con i soldi delle cessioni, poi, Pinto vuole provare a chiudere subito anche per un centrale difensivo mancino, conscio che il rinnovo di Chris Smalling difficilmente si farà.