tmw Il punto sugli assalti Premier per Barella e Skriniar: offerte faraoniche per l'Inter

vedi letture

L'Inter Campione d'Italia nell'ultima stagione ha già ceduto Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain e tra le promesse fatte al nuovo tecnico Simone Inzaghi c'era anche quella di non far partire più nessun big. Sarà così? Il club, nel caso di un'altra cessione pesante, sarebbe pronto a reinvestire soldi sul mercato. Chi sono i più richiesti?

Di oggi la notizia dell'assalto Premier per Nicolò Barella: per il centrocampista sarebbero in arrivo proposte faraoniche da 70 milioni di euro, su tutte dal Liverpool ma anche dal Manchester United. Occhio anche a Milan Skriniar: le ultime dicono che il Tottenham avrebbe fatto pervenire sul tavolo di Ausilio una proposta per il centrale slovacco. E che non è escluso che tra i tanti gioielli in rosa, possa essere proprio lui a partire.