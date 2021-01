tmw Il Toro riflette, la SPAL rilancia: la proposta estense per Diaw del Pordenone

Cresce l'attesa per conoscere il futuro di Davide Diaw, che sembra comunque sempre più lontano dal Pordenone, tanto che i ramarri si sono già tutelati con l'arrivo di Claudio Morra dall'Entella.

L'attesa è relativa alla risposta del Torino, che ha messo nel mirino Diaw ma sta temporeggiando per capire se può chiudere con Arnaldo Antonio Sanabria del Betis, prima scelta: qualora la risposta fosse affermativa, salterebbe la trattativa con il neroverde che, come già anticipato, piace anche a Parma e SPAL.

Proprio la truppa estense, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ha rilanciato una proposta ai friulani e al giocatore proprio in questi minuti: si lavora per un prestito annuale con obbligo e un contratto triennale dopo il riscatto.

Attesi ulteriori sviluppi nelle prossime ore.