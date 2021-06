tmw Inter, gli agenti del giovane Nunziatini in sede: arriverà dal Livorno a parametro zero

vedi letture

Gli agenti di Francesco Nunziatini sono arrivati da pochi minuti all'interno della sede dell'Inter per il passaggio in nerazzurro del centrocampista classe 2003 in arrivo a parametro zero dal Livorno. Fumata bianca attesa dunque nelle prossime ore.