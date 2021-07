tmw Inter, il Benfica fa sul serio per Joao Mario. Lo Sporting però ha un diritto di prelazione

Derby lusitano per Joao Mario. Il centrocampista dell’Inter, come noto, è da tempo nel mirino dello Sporting Lisbona, club nel quale ha militato nell’ultima stagione in prestito arrivando a vincere il campionato. Nelle ultime ore, però, sul giocatore è piombato anche il Benfica che punta a superare i cugini. Negli accordi fra biancoverdi e nerazzurri presi in precedenza, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, non esiste una clausola ‘anti-rivali’ a favore dei portoghesi, ma solo un diritto di prelazione che obbliga l’Inter ad avvisare la società in caso di un’offerta da parte di un club rivale nel medesimo campionato.