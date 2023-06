tmw Inter, Onana: "Non mi sento tra i primi cinque portieri del mondo. Handanovic leggenda"

Nel corso del media day dedicato all'Inter, il portiere nerazzurro Andre Onana parla così a pochi giorni dalla finale di Champions League contro il Manchester City: "Sabato ci giocheremo una partita importante contro la squadra che probabilmente è la migliore del mondo, però siamo l’Inter".

Nel City gioca uno dei portieri migliori al mondo, Ederson. Tu ti senti nella Top 5 del ruolo dopo questa stagione?

"Non mi sento tra i primi 5 del mondo, la verità è che non guardo queste cose. Oggi per me è importante la finale contro una squadra più forte del mondo, ma vogliamo dimostrare chi siamo. Sarà difficile per noi, ma anche per loro".

Ti saresti immaginato di essere a questo punto un anno fa?

"La vita è così, hai momenti buoni e meno buoni e li devi affrontare. È come quello che abbiamo passato a inizio anno: abbiamo iniziato male e ora siamo in finale di Champions. E le finali non si giocano, si vincono. Perché la storia ricorda sempre chi ha vinto e per questo andremo a Istanbul per vincere".

Com'è il tuo rapporto con Handanovic?

"Molto buono. Lui è una leggenda per questo club e allenarmi con lui è un onore".

È il gruppo il vostro punto di forza?

"Sì, la verità è che è così. Dobbiamo soffrire uniti, non sarà facile, probabilmente è la partita più difficile dei 5 anni".

Che parata ha fatto Cordaz contro il Torino?

"È un grandissimo portiere".