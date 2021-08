tmw Inter, prima cena nerazzurra per Correa: con lui l'agente e la dirigenza del club

Prima serata milanese per Joaquin Correa, giunto da Roma nel pomeriggio per sottoporsi alle visite mediche con il suo nuovo club, l'Inter. L'argentino, che domani firmerà il contratto con la sua nuova squadra, sta cenando in compagnia del suo agente Lucci e della dirigenza nerazzurra al gran completo. Si è coronato oggi un lunghissimo inseguimento, con l'Inter che sin da subito ha messo Correa in cima alla lista dei propri obiettivi per l'attacco.