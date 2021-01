tmw Intreccio Milan-Lipsia tra Simakan e l'inserimento su Kabak. Il punto sul difensore

Il Milan è protagonista assoluto in questi giorni di mercato. Giorno decisivo per Soualiho Meite col Torino, accelerata per Mario Mandzukic, intanto balla anche il capitolo difensore. Il club continua a riflettere su Mohamed Simakan e a trattare con lo Strasburgo. Dopo il ko che terrà lontano dai campi il difensore per due mesi, i rossoneri puntano allo sconto. Intanto tengono aperte due piste alternative, ovvero Fikayo Tomori del Chelsea, per il quale la trattativa è in corso, e Ozan Kabak dello Schalke 04. Occhio al l'intreccio con il Lipsia. I bavaresi vogliono bloccare Simakan per il dopo Dayot Upamecano per l'estate ma intanto fonti tedesche spiegano che il club dei bibitari va anche sul turco dello Schalke per rinforzare subito la retroguardia di Nagelsmann. In un vero intreccio di mercato.