tmw Juventus, arrivato anche Arthur al J Medical. Nel pomeriggio la prima seduta

L''ultimo dei big ad arrivare al J Medical è stato Arthur. Il centrocampista, secondo quanto raccolto, aveva già svolto i test nei giorni scorsi, ma ha comunque fatto alcuni controlli, in attesa della prima sgambata della stagione in programma per questo pomeriggio alla Continassa.