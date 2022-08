tmw Juventus, forti dubbi di Rugani sul Galatasaray. La Sampdoria va in pressing

Sono ore di attenzione intorno al futuro di Daniele Rugani: la sua uscita dalla rosa della Juventus libererebbe il posto per andare all’assalto di un rinforzo da regalare a una difesa da rimodellare dopo addii illustri. Negli scorsi giorni, tra le varie proposte di prestito arrivate dalla Serie A, ha fatto breccia anche una proposta a titolo definitivo del Galatasaray, alla quale però il calciatore non pare intenzionato a dar seguito.

L’opzione Turchia, per quanto soddisfacente a livello economico sia per lui che per il club, comporta incognite di carattere personale e familiare che ad oggi appaiono come un muro per il centrale, la cui preferenza va alla permanenza in Italia. Rimangono dunque più che vive le opzioni Empoli ed Hellas Verona, ma occhio alla Sampdoria che nelle ultime ore sembra intenzionata ad alzare il pressing per tentare il sorpasso. Per ciascuna di queste tre destinazioni (tutte in prestito), però, c’è bisogno di un contributo della Juventus sul pesante ingaggio (oltre 3 milioni netti).