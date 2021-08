tmw Juventus-Sassuolo, iniziato il quarto incontro per Manuel Locatelli

vedi letture

Incontro in corso in questi minuti fra la Juventus ed il Sassuolo per portare avanti l'operazione Manuel Locatelli. Il quarto faccia a faccia fra le due società potrebbe essere quello decisivo, in un senso o nell'altro, per capire il futuro del centrocampista campione d'Europa con l'Italia. Il summit di mercato, contrariamente alle attese, non si sta svolgendo alla Continassa ma in un luogo appartato lontano da microfoni e telecamere.