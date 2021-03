tmw L'addio di Stephan allontana Camavinga dal Rennes. Rinnovo escluso, il Real in pole

La notizia delle dimissioni di Julien Stephan ha scosso il calcio francese e il Rennes. Il tecnico, a sorpresa, ha deciso di lasciare il club bretone, che aveva condotto a una storica qualificazione in Champions League meno di un anno fa. Un addio che potrebbe avere pesanti ripercussioni anche sul mercato, soprattutto in merito al futuro di uno dei talenti più interessanti del calcio mondiale.

Stephan, infatti, è stato l'allenatore che ha fatto esordire Eduardo Camavinga, e la sua presenza è uno dei motivi che hanno convinto il classe 2002 a restare in Francia. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2022 e sembrava intenzionato a rinnovare per permettere al Rennes di ricavare una grossa cifra dalla sua cessione. Adesso, invece, una sua partenza in estate è quasi scontata: il Real Madrid è da tempo sulle tracce del ragazzo nato in Angola e osserva con particolare attenzione gli sviluppi. I contatti con il nuovo agente del giocatore, Jonathan Barnett (agente anche di Bale), sono frequenti e presto la trattativa potrebbe entrare nel vivo.