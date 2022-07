tmw L'Espanyol su Dragowski, la Fiorentina propone uno scambio alla pari con Pedrosa

Bartlomiej Dragowski e l'Espanyol, trattativa in corso. Il portiere polacco non prenderà parte al ritiro della Fiorentina, esentato dalla stessa società che oggi ufficializzerà Gollini e ha anche Terracciano come vice e Rosati come terzo portiere. Pradé e Barone sono al lavoro per definire la cessione dell'estremo difensore classe '97 che ha già un accordo quinquennale con l'Espanyol. E sono passati alla contromossa: al club catalano che ha già presentato un paio di offerte ritenute insoddisfacenti hanno proposto uno scambio alla pari: Bartlomiej Dragowski per Adrià Pedrosa, terzino sinistro classe '98 che proprio come Dragowski ha un contratto in scadenza tra un anno.

Il club catalano ha preso tempo, vorrebbe un conguaglio economico a suo favore e ora le parti stanno ragionando. Ma lo scambio Dragowski-Pedrosa è possibilità concreta: lavori in corso.