tmw Lapo Elkann: "La Juve mi rincuora e spero vada sempre meglio. Chiesa un campione"

vedi letture

Lapo Elkann ha parlato a margine della presentazione del nuovo logo istituzionale della FIGC ripartendo proprio da questo cambio di simbolo: "Abbiamo ripreso la storia miscelandola con l'innovazione. Abbiamo usato un cerchio per simboleggiare l'unione, perché il calcio è di tutti. Quando si vedono insulti e cose brutte, dobbiamo toglierle dal calcio che è di tutti e per tutti. Il calcio è unione. L'oro rappresenta le vittorie, il Tricolore rappresenta la nostra Nazione e l'azzurro è il simbolo della squadra con il simbolo della FIGC ben impresso per dare potenza alla federazione. Dopo gli Europei, le Olimpiadi e momenti bui come quello che abbiamo visto a Bergamo, l'Italia si meritava questo. Un grazie va a Gravina, a Mancini ai giocatori e anche allo staff e chi fa da mangiare. Perché non vanno mai dimenticati gli ultimi. Nel calcio non ci vuole violenza né razzismo, ci vuole amore e dedizione come si vede dai giocatori in campo. Sugli spalti vorrei vedere cultura, tutti vanno rispettati. Mando un grande abbraccio a Koulibaly. Il gesto che hanno fatto a lui è vergognoso. E' una vergogna perché le differenze sono una forza. La realtà dei fatti è che tutti hanno diritti e i diritti di tutti vanno rispettati. Koulibaly è un grande giocatore che merita rispetto e a cui porgo le scuse da parte degli italiani che hanno fatto quei gesti, io mi vergogno di quei gesti. Italia-Spagna? Mandiamo a casa questi spagnoli. Luis Enrique, siete fortissimi, ma vorrei che tornasse a casa a mani vuote. Di juventini azzurri ce ne sono tanti ma l'Italia è composta dalla Juve, dal Milan, dal PSG e da tanti grandi italiani" Poi passando a parlare di Juventus: "Gli ultimi risultati mi rincuorano, faccio i complimenti ad Allegri e alla squadra. Purtroppo noi juventini siamo un po' viziati dal vincere sempre. Io gli auguro tutta la forza possibile per portare a casa il massimo dei risultati. Quello che apprezzo della squadra è che è riuscita a ribaltare una partenza difficile grazie ad Allegri e a tutti i ragazzi. Mi auguro che riesca a fare sempre meglio. Ronaldo? È un amico personale, per lui provo affetto e rispetto, quindi un po' di rammarico in realtà c'è ma la nostra amicizia è immutata. Gli mando un abbraccio e l'augurio di fare il top col Man United. Ma anche che se trova la Juve di non segnare". Poi parlando di Chiesa: "Sta dimostrando ogni giorno di essere sempre più forte. Se continua così e con questo focus, non ci sono limiti per lui. È un campione come suo padre e può diventare sempre più grande, per noi è un gioiello". Infine rispondendo a una domanda sul rapporto tra la FIGC e Calciopoli: "Non mi occupo di questo, sono qui per presentare il logo della Federazione. Ci sono persone che si occupano di questo e io non ho ruoli nella Juve. Le persone non stupide non rispondono a domande delle quali non sanno niente e visto che non so, non rispondo".