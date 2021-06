tmw Lazio, contatti per Rosier del Besiktas

Lazio a caccia di rinforzi. L’ultima idea per la fascia destra è Valentin Rosier del Besiktas e di proprietà dello Sporting Lisbona ma in odore di riscatto da parte del club turco. Contatti in corso, una pista da approfondire. I biancocelesti apprezzano il profilo del francese classe 96. Lavori in corso, la Lazio pensa a Rosier…