tmw Lazio-Kostic, resta la distanza. Da Zaccagni a Ribery: il punto sul mercato in attacco

Lazio attiva in queste ultime di mercato per cercare di chiudere un colpo per il reparto offensivo. Nonostante il forte pressing, aumentato nelle ultime ore, resta ancora distanza per Filip Kostic: le parti continuano a lavorare (dopo la prima offerta rifiutata da 10 milioni di euro) per cercare l'intesa con il giocatore in rotta con l'Eintracht.

Il punto su Zaccagni. L'altro grande nome seguito dalla Lazio è quello di Mattia Zaccagni. L'accordo tra il club biancoceleste e l'Hellas Verona c'è, ma permane la distanza con il giocatore che chiede un ingaggio da 2,5 milioni.

Ribery sullo sfondo. In questo scenario, resta valido il profilo di Franck Ribery. Quella che porta al francese - reduce dall'esperienza alla Fiorentina - rappresenta una soluzione low cost e resta comunque una pista concreta.