tmw Lazio, via al restyling offensivo: Jovetic non convince, Felipe Anderson pista concreta

Il restyling offensivo della Lazio è iniziato, almeno nelle idee. Maurizio Sarri cerca seconde punte/esterni offensivi che possano adattarsi al suo stile di gioco e al momento non è convintissimo di Stevan Jovetic, anzi continua a spingere con la società per riavere Lorenzo Insigne, che al Napoli però guadagna tanto e al momento sembra essere una opzione complicata per il mercato biancoceleste. Al contrario, Felipe Anderson è una pista molto concreta: possibile contatto a giorni per capire la fattibilità del suo ritorno.