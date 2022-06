tmw Lecce, niente Torino per Gabriel: il portiere firmerà col Curitiba in Brasile

vedi letture

Cambio di programma in casa Lecce per quanto riguarda la cessione del portiere Gabriel. Il brasiliano stava trattando col Torino ma nelle ultime ore ha deciso di cambiare destinazione rispondendo positivamente al corteggiamento del Curitiba, club che milita in massima serie in Brasile e che gli ha proposto di tornare a casa. Il giocatore firmerà per 4 anni con il club della capitale dello stato del Paranà.