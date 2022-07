tmw Lotito contestato dai tifosi della Lazio: "Fischi sintomo che abbiamo fatto bene"

È una notte di festa per la Lazio, quella nel corso della quale sono state presentate le nuove maglie per la stagione 2022-2023 in Piazza del Popolo a Roma. Una notte coincide con un'altra dura contestazione nei confronti di Claudio Lotito visto che da una parte dei tantissimi tifosi presenti sono piovuti molti fischi quando il presidente biancoceleste è salito sul palco. Il patron laziale, nel corso della presentazione ha risposto così a coloro che lo hanno contestato: "Se mi fischiate vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto negli anni. Siamo contenti che Mizuno, uno sponsor mondiale, abbia scelto noi per tornare nel calcio, vuol dire che la Lazio è un punto di arrivo e non un punto di partenza". Gli stessi tifosi che lo hanno sonoramente contestato, rivolgendosi ai manager giapponesi di Mizuno presenti per presentare le nuove maglie, hanno urlato: "Comprateci la Lazio".