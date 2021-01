tmw Marino: "De Zerbi gioca il miglior calcio in A. Il nostro big match non è quello con la Juve"

Pasquale Marino, allenatore della SPAL, ha commentato la vittoria per 2-0 agli ottavi di finale di Coppa contro il Sassuolo. Queste le sue parole raccolte da TMW dopo l'inaspettato passaggio del turno: "Ci speravo, ma sapevo che saremmo andati incontro a delle difficoltà contro la squadra che gioca il miglior calcio d'Italia, o comunque uno dei migliori. Nel primo tempo abbiamo cercato di limitare i danni contro una formazione che viene da anni e anni di lavoro insieme. È chiaro poi che il rosso a Djuricic ha cambiato l'incontro... Sono felice per questo risultato, ci deve dare l'entusiasmo giusto per affrontare la Reggiana in campionato".

Com'è stato ritrovare il suo pupillo De Zerbi da avversari in panchina?

"Mi ha fatto piacere rivederlo, anche se sinceramente speravo di non incontrarlo sulla mia strada. Sta crescendo, è un grande allenatore e soprattutto è una persona diretta, vera e sana. Posso solo augurargli il meglio perché lo merita".

La Reggiana a breve, la Juventus fra due settimane: che partite saranno?

"Il nostro primo obiettivo è il campionato, non possiamo negarlo. L'impegno importante ora è quello di lunedì, con la Reggiana non possiamo vanificare quanto di buono abbiamo fatto finora. Alla Juve ci sarà tempo di pensarci poi".