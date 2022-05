tmw Meret, rinnovo o addio? Il Napoli non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro

Quale futuro per Alex Meret? Il Napoli non ha ancora preso una decisione sul futuro del portiere classe '97 legato al club partenopeo da un altro anno di contratto. Da un lato, c'è la possibilità di rinnovargli il contratto a patto, però, che gli vengano date garanzie sul suo utilizzo da titolare nella prossima stagione. Dall'altro, la possibilità di cederlo per evitare di perderlo a parametro zero nel 2023. Come però accaduto per Ospina, in questo momento in casa Napoli non è stata ancora presa una decisione e la situazione resta in stand-by.