tmw Milan, ecco Maignan: visite mediche per il portiere. Il video del suo arrivo

Visite mediche a Milano per Mike Maignan, atterrato nella notte a Linate e pronto a prendere il posto di Gianluigi Donnarumma al Milan. Il portiere, in arrivo dal Lille, sta svolgendo i test in questi minuti e in giornata passerà poi dalla sede del club rossonero per le firme. 15 milioni il costo del suo cartellino, mentre il contratto sarà di 5 anni a 3 milioni a stagione.