tmw Milan fuori dalla corsa per Ziyech. Il ritorno di Kessié non è un'opzione per il club

Novità sul mercato di un Milan sempre attivo in questi giorni di trattative. Al netto dei rinnovi oramai dietro l'angolo di Fikayo Tomori e di Rade Krunic, le ultime dicono che i rossoneri sono di fatto fuori dalla corsa per Hakim Ziyech del Chelsea. L'esterno d'attacco era un nome caldo nelle scorse settimane ma adesso non rientra più tra gli obiettivi del Milan mentre è da depennare subito l'ipotesi di un ritorno di Franck Kessié dal Barcellona nonostante il caso sul contratto dell'ivoriano col Milan.

Caccia al centrocampista, obiettivo difensore

Per gli altri ruoli, caccia sempre al centrocampista: Raphael Onyedika del Midtjylland e Albert Sambi Lokonga dell'Arsenal i nomi più caldi, dietro c'è Pape Matar Sarr del Tottenham che gli Spurs però vogliono liberare solo in prestito. Dietro riflessioni su Abdou Diallo del PSG, avanti su Japhet Tanganga del Tottenham (gli Spurs chiedono l'obbligo di riscatto, anche alla Roma), non è da escludere che alla fine il Milan possa restare così non facendo partire Matteo Gabbia (che in caso di addio andrà alla Sampdoria).