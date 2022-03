tmw Milan, Massara: "Nostro percorso iniziato due anni e mezzo fa. Grandi soddisfazioni"

vedi letture

Presente alla presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini a Milano, il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha parlato del suo lavoro e del momento dei rossoneri: "Lavoro nell'ombra? Ho avuto il miglior maestro che si potesse avere come Sabatini. I protagonisti sono gli allenatori e i calciatori, noi li accompagniamo, seguendone le gesta. Strategia Milan? È un percorso iniziato due anni e mezzo fa e ci sta dando grandissime soddisfazioni, viste le scelte dolorose fatte. Siamo stati fortunati perché lavoriamo con giocatori e allenatore che si sorprendono ogni anno, speriamo continuino a farlo ancora per molto. Le società stanno diventando sempre più composite, servono tanti dipartimenti nuovi, ci sono interessi che prima non esistevano, ma alla fine è sempre il pallone che rotola sul campo..."