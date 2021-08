tmw Milan, non solo Adli. Dopo la firma, dirigenza a cena con Crotone: summit per Messias

vedi letture

Non solo Yacine Adli per il Milan: la dirigenza ha accolto il centrocampista, che ha firmato il contratto con la sua nuova squadra, poi si è spostata in centro, dove sta incontrando il Crotone per chiudere l'affare legato a Junior Messias. L'operazione si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto.