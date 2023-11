tmw Napoli, Tudor sempre più vicino al sì: domani altro incontro. Tutte le ultime sull'accordo

Igor Tudor è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nella giornata di domani andrà in scena l'incontro decisivo, dopo quello di oggi dove le parti hanno messo sul piatto le proprie richieste. Da una parte quelle dell'allenatore, che chiedeva 3 milioni al Napoli per i 18 mesi che avrebbe voluto di contratto, dall'altra però quelle del club campione d'Italia che ha proposto sei mesi con opzione unilaterale, a favore del club, per un'altra stagione.

Fumata bianca vicina.

Poco fa il Napoli ha incontrato Anthony Seric, agente dell'allenatore croato e il sì sembra essere davvero dietro l'angolo, con il tecnico che è pronto ad accettare le condizioni della società azzurra, ovvero un contratto di 7 mesi con opzione unilaterale in favore del club partenopeo.

Il possibile inizio dell'avventura.

Come detto, nella giornata di domani andrà in scena un altro incontro che dovrebbe essere quello definitivo. Se arriverà la definitiva fumata bianca Tudor andrà a Napoli domani sera e mercoledì sarà in campo per il primo allenamento in azzurro. Chiaramente, una volta trovato l'accordo con l'ex difensore, sarà comunicato l'esonero a Rudi Garcia, che ha pagato un inizio di stagione sotto tono culminato con la sconfitta di ieri al Maradona contro l'Empoli.