tmw news Milan, il ritratto di Maignan. Roma avanti, Fonseca verso i saluti a fine stagione

La vicenda Donnarumma ma soprattutto il suo eventuale sostituto al Milan nel caso che Gigio decidesse di abbandonare i rossoneri. I dirigenti paiono aver individuato il portiere del Lille, Mike Maignan e noi ne parliamo nel corso del TMW News. Spazio anche alla Roma ora in semifinale di Europa League e al futuro di Fonseca (in collegamento ci sarà l'ex giallorosso Alberto Faccini). Occhi puntati pure sul Cagliari che domani se la vedrà col Parma in un autentico scontro salvezza. E poi un punto di mercato per analizzare le mosse di tanti club.

